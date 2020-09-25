Оперштаб: В Прикамье продлено действие текущих ограничительных мер

© Вечерние ведомости

Для снижения рисков заболевания коронавирусом жителям Прикамья необходимо носить маски в предписанных местах, а жителям старшего поколения и пациентам с хроническими заболеваниями продолжить режим самоизоляции.Сегодня, 2 октября, состоялось заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Совещание провел его председатель, глава Пермского края Дмитрий Махонин.Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев, заболеваемость в регионе продолжает расти, хоть и медленными темпами. «По сравнению с первой неделей сентября, когда в среднем в сутки у нас был выявлен 61 заболевший, наблюдается прирост заболеваемости на треть. Последние четыре дня число заболевших превышает 80 человек. Это связано в первую очередь с сезонностью, во-вторых, с объединением потоков детей и взрослых (начало учебного года), а также с пренебрежением средствами индивидуальной защиты на массовых мероприятиях, в общественном транспорте», – подчеркнул Виталий Костарев. При этом среди заболевших по-прежнему высоко число представителей старшего поколения.По словам специалистов, сейчас как никогда важно придерживаться всех предписанных правил безопасности, максимально сокращать массовые мероприятия, также необходимо усилить вакцинацию от гриппа.«Нужно выстраивать работу по соблюдению мер предосторожности, по дезинфекции, масочному режиму. Сейчас мы не говорим о возвращении тех ограничений, которые действовали в начале пандемии, но необходимо принять особые меры в сферах транспорта, ритейла, предприятий. Если население обслуживается без масок, то мы должны жестко на это реагировать. Предприниматели должны это понимать. Мероприятия, совещания необходимо проводить онлайн, по возможности разобщать людей, переводить их на дистанционную работу. Прошу выстраивать работу системно в каждом ведомстве», – обозначил членам оперштаба Дмитрий Махонин.Для снижения уровня заболеваемости в Пермском крае продолжают действовать правила соблюдения необходимых мер безопасности: социальное дистанцирование, наличие масок – изменением в Указ их ношение теперь обязательно при участии в массовых мероприятиях, разрешенных оперштабом. Эти меры необходимо строго соблюдать во всех общественных местах. Эпидемиологи подчеркивают, что маска необходима даже при пятиминутном посещении продуктового магазина. Жителям края рекомендуется мыть руки, пользоваться антисептиками, исключить посещение мест массового скопления людей.В связи с этим, оперштабом принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 18 октября. Также на 2 недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Документ вступит в силу с момента подписания.Напомним, согласно Указу главы региона об ограничительных мерах, жителям региона необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при посещении замкнутых пространств или помещений массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также о такси и других общественных местах.