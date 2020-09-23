В медучреждениях Прикамья для лечения пациентов с COVID-19 развернуто более 2,6 тысячи коек

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За последнюю неделю краевой минздрав дополнительно развернул 438 коек в Перми, Соликамске, Березниках и Чайковском – всего в шести медицинских учреждениях региона. На сегодняшний день коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией составляет 2752. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Прикамья под председательством главы региона Дмитрия Махонина рассказала министр здравоохранения края Оксана Мелехова.В связи с увеличением количества обращений по поводу респираторных заболеваний с 25 сентября по 2 октября для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было дополнительно перепрофилировано 438 коек. Соответствующее поручение на предыдущем заседании оперштаба дал глава Пермского края. Дмитрий Махонин поставил задачу четко отслеживать ситуацию и оперативно разворачивать коечный фонд в зависимости от изменений эпидемической обстановки.«Сегодня в регионе развернуто свыше 2600 коек, на которых проходят лечение более 2300 пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией. Мы готовы к 20 октября развернуть до 3300 дополнительных коек. Таким образом, резерв есть. Помимо «ковидных», мы сможем использовать для лечения этих больных инфекционные койки, которых у нас более 500. Сейчас всё зависит от того, как будет протекать эпидемический процесс, и насколько мы все вместе сможем растянуть его во времени, чтобы уйти от пиковых нагрузок и избежать резкого всплеска заболеваемости. Чем дольше мы растянем пик заболеваемости во времени, тем меньше будет нагрузка на систему. Это можно сделать только вместе с жителями, которым необходимо строго соблюдать противоэпидемические меры», – подчеркнула министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.На сегодня развернуты койки под оказание помощи пациентам с коронавирусом в 20 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (11 учреждений), а также в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре и Пермском районе.На данный момент из 2752 развернутых коек свободны 414 (15%), включая 72 койки в отделениях реанимации и интенсивной терапии для пациентов в тяжелом состоянии. Это соответствует рекомендациям Минздрава РФ от 21 августа, в которых говорится, что целевой показатель резервного количества коек для лечения COVID-19 должен составлять 15% от среднего значения занятого коечного фонда в регионе. Норматив для Пермского края – 1827 коек. В резерве остаются Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр в Перми и стационар ГКБ № 4 в Кизеле.«Полностью поддерживаю тактику сохранения коек для планового лечения, потому что люди с другими проблемами здоровья болеют не меньше. Пациенты сердечно-сосудистых отделений, например. Понимаю, что держать пустыми 50% коек мы не можем. Свободными должны быть не менее 15-20% мест в больницах», - подчеркнул Дмитрий Махонин.Напомним, с учетом стабилизации эпидемической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Пермском крае, с 10 августа по 1 сентября поэтапно было восстановлено 1545 коек (сейчас из них доступны 1155 коек) для работы в штатном режиме в целях возобновления оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам.