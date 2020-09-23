Школы Пермского края подключились к «Горьковке»

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Более 700 изданий пермской краевой библиотеки Горького стали доступны пользователям «Электронной Пермской Образовательной Системы» (ЭПОС).Информационный портал ЭПОС для учителей, школьников и родителей запущен минобразования и науки и мининформразвития и связи Пермского края. Это облачная платформа, состоящая из электронных журнала и дневника, библиотеки образовательных материалов и инфраструктуры, которая обеспечивает работу этих модулей. ЭПОС автоматизирует большинство организационных, методических и педагогических задач, решаемых в школе. При этом электронные журналы и дневники доступны только зарегистрированным в системе пользователям (ученикам, учителям и родителям), а вот материалами «Библиотеки ЭПОС» могут пользоваться все желающие. Сейчас туда загружается необходимый контент: художественные произведения, сценарии уроков, вспомогательные материалы.Учитель МАОУ "Предметно-языковая школа "Дуплекс" Елена Иванова так оценила систему: «С помощью конструктора «Библиотеки ЭПОС» можно составлять уроки, тесты, электронные учебные пособия. Пользоваться «Библиотекой ЭПОС» очень удобно, интерфейс сайта прост и доступен. Учителю нет необходимости носить с собой стопку книг. Все необходимые для урока произведения можно найти в одном месте».С февраля 2020 года к проекту ЭПОС подключилась краевая библиотека им. Горького. В фондах главного книгохранилища края более 2 млн 600 тысяч документов, ведется систематическая работа по их переводу в электронную форму. После оцифровки книги, документы, периодические издания, карты, схемы, путеводители и т.д. размещаются на сайте Пермской электронной библиотеки (ПЭБ). Сейчас там доступны для читателей более 12 тысяч документов.«Для проекта ЭПОС сотрудники библиотеки Горького и краевого Института развития образования отобрали актуальные произведения художественной и познавательной литературы, находящиеся в Пермской электронной библиотеке. Мы считаем участие в проекте важным для библиотеки, потому что он выполняет нашу основную функцию – образовательную. Теперь, когда удаленный доступ к знаниям стал насущной необходимостью, «Горьковка» готова обеспечивать эту возможность самыми разными способами: не только с помощью своих собственных электронных ресурсов, но и посредством ЭПОС. А это помогает расширить круг наших читателей», - рассказала директор краевой библиотеки Горького Елена Сезёмина. Сейчас пользователям библиотеки ЭПОС доступны более 700 изданий из «Горьковки», планируется увеличивать список с учетом запросов от образовательных организаций. Будут пополняться разделы «Научная и научно-популярная литература», «Техническая литература», «Справочная литература» и другие.