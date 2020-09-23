В Прикамье выявлено 83 случая коронавируса

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На 2 октября за сутки в Пермском крае, по официальным данным, подтверждено 83 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 9991.Выписаны из больниц 53 человека, всего выздоровели 6836 прикамцев. Умерли четыре человека: трое от коронавируса, один от сопутствующих заболеваний.В России за сутки зафиксировано 9412 случаев COVID-19, всего их стало 1 194 643.