В Прикамье выявлено 83 случая коронавируса
Пермский край: новости дня
На 2 октября за сутки в Пермском крае, по официальным данным, подтверждено 83 случая COVID-19, всего с начала пандемии – 9991.
Выписаны из больниц 53 человека, всего выздоровели 6836 прикамцев. Умерли четыре человека: трое от коронавируса, один от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки зафиксировано 9412 случаев COVID-19, всего их стало 1 194 643.
Выписаны из больниц 53 человека, всего выздоровели 6836 прикамцев. Умерли четыре человека: трое от коронавируса, один от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки зафиксировано 9412 случаев COVID-19, всего их стало 1 194 643.
На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
23 сентября 2020
23 сентября 2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
30 сентября 2020
30 сентября 2020