В Пермском крае изменили маршрутизацию пациентов с симптомами ОРВИ

© Вечерние ведомости

С 2 октября в Пермском крае меняется распределение потоков пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза. Соответствующее поручение дал 1 октября глава Пермского края Дмитрий Махонин по итогам совещания по здравоохранению. Принятое решение позволит повысить скорость оказания медицинской помощи жителям Прикамья.Ранее жители, обратившиеся за помощью в «неотложку» или «скорую» с симптомами респираторных заболеваний, направлялись в те больницы, где есть компьютерные томографы для диагностики состояния легких (пять КТ в Перми и еще столько же в других крупных городах края). Причем машины вместе с пациентами ожидали в очереди, пока позвонивший не попадет на исследование через КТ. Теперь «скорые» будут доставлять пациентов в приемные отделения больниц города и края и принимать следующий вызов.В приемных отделениях поступивший пациент будет проходить предварительный осмотр врача. При необходимости и подозрении на коронавирус он будет направляться сначала на рентген, который, как и КТ, является методом диагностики пневмоний, согласно рекомендациям Минздрава РФ, либо на компьютерную томографию. После получения результатов исследований медики назначат лечение. Если подозрения на коронавирус не подтверждаются, то пациент самостоятельно добирается домой на амбулаторное лечение. Если подозрения на коронавирус останутся, то пациент будет направлен на дополнительное обследование.«Данные изменения в маршрутизации позволят уменьшить время, затраченное пациентом на получение медицинской помощи, и освободить скорые на другие вызовы. Они не будут стоять 4-5 часов в очереди на КТ, как это было на пике обращений, а оперативно принимать сигналы», – пояснила министр здравоохранения Оксана Мелехова. Также министр подчеркнула, что КТ – это лишь один из оперативных методов диагностики, который назначается врачом. «При этом прохождение компьютерной томографии в ранние сроки может привести к ложному заблуждению, что всё в порядке, в легких всё чисто, и со временем может только затянуть инфекцию. Если у пациента есть высокая температура, яркие признаки ОРВИ, положительный тест, то компьютерную томографию, на которой будет видно развитие пневмонии, рекомендуется делать не ранее пятого дня», – отметила Оксана Мелехова.В минздраве также подчеркивают значимость проявления социальной ответственности и самими жителями региона. Эффективность и скорость распределения пациентов напрямую зависит от количества срочных вызовов. Поэтому жителям Прикамья, чтобы помочь сохранить жизни и здоровье земляков, необходимо строго придерживаться алгоритма обращений к врачу.При симптомах ОРВИ – вызвать врача на дом по телефону поликлиники, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, лечиться согласно рекомендациям. Единый телефон неотложной помощи: +7 (342) 270-09-03. Кроме того, наблюдать за своим здоровьем жители также могут с помощью простых аппаратов, например, пульсоксиметра. Он показывает уровень насыщения крови кислородом, тем самым позволяя проводить оценку функции дыхательной системы в домашних условиях. Норма «насыщения» должна быть выше 95%, если ниже – повод обратиться к врачу.Отметим, для ускорения обработки вызовов врачей на дом в Прикамье были мобилизованы терапевты и педиатры – большая их часть будет направлена на оказание неотложной медицинской помощи на дому.По словам главы минздрава Оксаны Мелеховой, сейчас в регионе не наблюдается резкого роста заболеваемости коронавирусом, роста заболеваемости гриппом тоже не наблюдается. В то же время, за последнюю неделю зафиксировано увеличение в два раза заболеваемости ОРВИ – до 20 тыс. случаев.«Нужно помнить, что в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены COVID-19. Всем медработникам сейчас стоит обращать внимание на клинические рекомендации и осуществлять правильный алгоритм обследования больных с симптомами ОРВИ. Пациентам же, в свою очередь, рекомендую при симптомах ОРВИ вызывать врача на дом из поликлиники по месту жительства», – говорит Виталий Мишланов, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ПГМУ им. Вагнера Минздрава России.В настоящее время консультация по лечению ОРВИ по телефону доступна для всех жителей Пермского края. Для этого по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина было увеличено количество специалистов колл-центра и расширен функционал горячей линии по COVID-19, ее номер: +7 (342) 258-07-87. Гражданам могут подсказать, по какому телефону можно вызвать врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на COVID-19 и др. «Жители не должны искать номер, по которому им ответят на важные для них вопросы о здоровье, нужно дать «единое окно». Тем более, сейчас вопросы о коронавирусе и о сезонных заболеваниях очень тесно связаны друг с другом», – подчеркнул Дмитрий Махонин.Как отмечают в минздраве, открытие телефонной линии позволит снизить нагрузку на операторов служб неотложной и скорой помощи, а значит, повысить скорость реакции на звонки тех жителей, которым необходима экстренная помощь.