Теплая погода в Перми заканчивается

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Сейчас в столице Прикамья 12°C, солнечно. Сегодня, 2 октября, днем в Перми будет около 17°C.Завтра столбик термометра не поднимется выше 12°C, ночью заморозки до -3°C. В воскресенье, 4 октября, будет около 6°C, ночью заморозки. В понедельник погода существенно не изменится.