Коронавирус зафиксирован у жителей 18 территорий Пермского края

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По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлен 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 18 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (32). В Чайковском обнаружено 10 инфицированных, в Соликамске - 8. Еще 5 - в Пермском и 4 - в Частинском районах. В Краснокамске, Кудымкарском округе и Чернушке зафиксировано по 3 зараженных, по 2 - в Барде, Карагае и Лысьве. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в 7 территориях Прикамья: Большесосновском, Кунгурском районах, Очере, Березниках, Кудымкаре, Сивинском и Кочевском округах.Всего в Пермском крае выявлено 9908 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.