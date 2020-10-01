В Перми пройдет юбилейный фестиваль «Джаз-Лихорадка»

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7 и 8 ноября в Перми на сцене Большого зала Филармонии пройдет XV Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка». В честь юбилея весь октябрь на «Часовом заводе» будут проходить бесплатные концерты коллективов-резидентов фестиваля.Международный фестиваль «Джаз-лихорадка», ставший одним из главных музыкальных брендов Пермского края, шумно отметит свой юбилей и, по традиции, завершится большим концертом в ноябре. В фестивале впервые за много лет не примут участие зарубежные коллективы, зато состав российских исполнителей будет поистине звездным.Хэдлайнерами двухдневного джазового марафона, площадкой для которого выбран Большой зал Пермской филармонии, станут Большой джаз-оркестр под управлением Петра Востокова (г. Москва), Биг-бенд Евгения Манцирина (г. Пермь), Секстет Валерия Степанова (г. Москва), Трио Олега Бутмана (г. Москва), а также Torsten Goods (Германия). Проведет концерты Михаил Митропольский – известный джазовый обозреватель, радио и телеведущий.Фестивальный марафон начнется 7 ноября в 19.00. Он откроется концертами биг-бэнда под управлением заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина и секстета композитора, мультиинструменталиста Валерия Степанова. Это выступление подарит множество невероятных открытий тем, кто еще только начинает свое знакомство с джазовой музыкой – особенно молодой аудитории.По традиции в перерывах между выступлениями в фойе Большого зала Филармонии пермяки и гости города смогу потанцевать под живую музыку в исполнении ансамбля «ФиеSта», посетить выставку ретроспективных фотографий, на которой будут представлены уникальных кадры с фестивалей прошлых лет, а также понаблюдать за импровизацией в живописи от художницы Натальи Баженовой.Гостей одного из главных музыкальных событий осени ждет качественное исполнение и великолепная техника лучших в своем жанре российских и зарубежных исполнителей. Это уникальная возможность услышать настоящий джаз: свободный, идущий из души, не скованный стандартами. «С уверенностью могу сказать, у нас очень джазовый город, пермская публика великолепна и прекрасно разбирается в направлениях этого жанра. Предстоящее событие – настоящий праздник. И мы невероятно счастливы, что джаз будет звучать на концертах весь октябрь», - отметил Валерий Протасевич, художественный руководитель фестиваля. Речь идет о сюрпризе в честь юбилея – выступления коллективов-резидентов начнутся уже в октябре в пространстве «Часового завода», причем вход на эти концерты будет бесплатный.Так, 9 октября на свой концерт жителей и гостей города приглашают пермский музыкальный коллектив «Sofix» и знаменитый джаз-ансамбль под управлением Сергея Проня из Екатеринбурга. 23 октября на сцену выйдут артисты музыкального проекта «Се ля ви» и брасс-ансамбль Константина Березина. Кроме того, в октябре зрителей ждут авторская музыка от концерт-бенда «Alisia Fitcher» и мировые хиты в утончённых джазовых и лаунжевых аранжировках от кавер-бенда «WIZBAR M.B.», а также выступления ансамбля «Роман Аверин Project» и «Rhythm & Bekker» (Ижевск).Все выступления будут проходить на площадке культурного пространства «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28). Начало концертов в 19.00, вход свободный. Чтобы обеспечить комфортный и безопасный просмотр для каждого из зрителей, количество мест на бесплатных концертах ограничено, поэтому гостям рекомендуется приезжать чуть заранее, чтобы гарантированно занять место в зрительном зале.Напоминаем, что все события проекта пройдут с соблюдением обязательных норм Роспотребнадзора: температурного и масочного режима, социальной дистанции, шахматной рассадки и 50% заполняемости.Напомним, фестиваль назван в честь самого известного произведения «последнего аристократа джаза», который основал джазовое направление в нашей стране, Генриха Терпиловского, чья жизнь была связана с Прикамьем – он возглавлял оркестр при заводе имени Сталина (нынешние «Пермские моторы»).Фестиваль состоится при поддержке министерства культуры Пермского края, организатор – ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».