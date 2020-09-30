Правительство Прикамья: схема размещения НТО в регионе будет расширена

17.01 Среда, 30 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Сегодня, 30 сентября, в рамках заседания правительства Пермского края приняты изменения в Порядок разработки и утверждения схемы НТО в регионе. Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минпромторгу разработать ряд предложений для расширения возможностей ведения нестационарной торговли.

Дмитрий Махонин обозначал повышение доступности различных категорий товаров, особенно в сельской местности, одним из приоритетов краевых властей. По словам главы региона, необходимо дать бизнесу больше возможностей для развития и открытия новых ниш. Например, обеспечить возможность открытия передвижных точек общественного питания – фудтраков. Этот вид уличной торговли очень распространен в Европе и европейской части России, но в Пермском крае ниша пока свободна.

Поправками предлагается включить в перечень разрешенных НТО дополнительный вид – фудтрак, дать возможность НТО из сельских местностей, вне зависимости от специализации, продавать продовольственные товары, разрешить продажу горячих напитков наравне с холодными напитками и мороженым на тротуарах, разрешить размещение на тротуарах шириной не менее 3 метров палаток по продаже овощей и фруктов, а также предусмотреть возможность предоставления органами местного самоуправления торговых мест граждан для реализации ими собственно выращенной или изготовленной продукции и дикоросов.

Как пояснил зампред правительства – министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов, принятые изменения будут способствовать развитию нестационарной торговли в Пермском крае и повышению доступности товаров для жителей региона. «Несомненно, расширение количества разрешенных мест под нестационарную торговлю позитивно скажется на региональной экономике, тем более в период пандемии коронавируса. Фудтраки, в свою очередь, позволят общепиту использовать дополнительные каналы продажи своей продукции. Мы также готовы оказать поддержку бизнесу в части организации взаимодействия между производителями фудтраков и рестораторами, определенные договоренности с поставщиками у нас уже есть», – подчеркнул Алексей Чибисов.
© Вечерние ведомости
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