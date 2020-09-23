Депутатский корпус оценил проекты программ по благоустройству Перми

© Вечерние ведомости

Создание комфортной городской среды – одно из приоритетных направлений деятельности муниципальных властей. Грамотная работа с городским бюджетом и поддержка федеральных и краевых властей позволяет ежегодно направлять значительные средства на приведение в порядок городских улиц. На прошлой неделе в городской Думе начались обсуждения 20 муниципальных программ, которые лягут в основу нового трехлетнего бюджета. 29 сентября на круглом столе были представлены программы, связанные с благоустройством.Заместитель главы администрации города Перми - начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми Анатолий Дашкевич рассказал о муниципальных программах «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений», «Организация дорожной деятельности» и «Благоустройство города Перми».Программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» предусматривает приведение в соответствие автомобильных дорог и тротуаров, сетей наружного освещения, пешеходных дорожек, искусственных дорожных сооружений и системы водоотведения. Реализация программы обеспечит жителей города качественными дорогами, освещенными улицами, проездами, набережными, обновленными сетями и ливневой канализацией. 85% дорог к 2023 году должны быть приведены в порядок. В рамках программы также должна сократиться смертность в результате автомобильных аварий. В 2021 году объем финансирования программы увеличится до 4,5 млрд рублей.Депутаты отметили, что улицы и дороги в городе действительно стали лучше, но состояние внутриквартальных проездов оставляет желать лучшего. Анатолий Дашкевич объяснил, что программы благоустройства больше ориентированы на крупные дорожные объекты, но в 2019-2020 годах, несмотря на некоторые ограничения бюджета, начали проводить комплексное благоустройство дорог – не только центральные магистрали, но ближайшие проезды и въезды. Например, таким образом, были обустроены дороги на ул. Революции и Комсомольском проспекте.Основные задачи программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений»: совершенствование дорожной сети и повышение качества дорог. В этом году в рамках программы завершится первый этап реконструкции ул. Революции от Центрального рынка до ул. Сибирской, запланировано окончание строительства автомобильных дорог по улицам Лесной в Мотовилихинском районе, Карла Модераха, Александра Турчевича, Николая Воронцова и Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района. В планах на 2021 год реконструировать путепровод на ул. Монастырской на перегоне Пермь II - Пермь I Свердловской железной дороги, а также завершить реконструкцию в районе ул. Героев Хасана: на пересечении с Транссибирской магистралью и от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева. К 2023 году будет построена новая дорога по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, реконструирована площадь Восстания. Помимо этого запланировано установить наружное освещение не только в центральных районах города, но и в удаленных микрорайонах. Например, в микрорайоне Кислотные дачи работы начнутся в конце 2020 года, а завершатся в 2021 году.Депутат Владимир Манин хотел уточнить, когда начнутся строительные работы в микрорайонах Висим и в Верхней Курье. Докладчик сообщил, что проектирование будет закончено в этом году, а в следующем – выйдут на строительство.Программа «Благоустройство города Перми» связана с обеспечением жителей местами отдыха и рекреации. К 2023 году планируются завершить строительство сквера на ул. Гашкова, реконструкцию сада им. Н. В. Гоголя и ещё ряда садово-парковых территорий, а также прочистку гидротехнических сооружений Мотовилихинского пруда. Также к 2023 году поставлена задача закончить строительство сквера на ул. Калгановской и Яблочкова, реконструкцию сквера им. П. Морозова. Продолжаются работы по капитальному ремонту бульвара Советской Армии, Комсомольского проспекта, ремонт 66-го квартала эспланады, набережной реки Камы, реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе. Значительные средства в этом году пойдут на завершение реконструкции кладбища «Северное», строительство кладбища «Лесное».Анатолий Дашкевич рассказал, что планируется создать муниципальное предприятие, которое будет отвечать за содержание объектов озеленения в городе. «Мы заканчиваем формировать смету на три крупных проекта: Комсомольский проспект, набережную и эспланаду. В конце года зайдем с проектом в бюджет», – ответил он.Еще депутатов интересовала ситуация с пермским крематорием. Оказалось, что появилось три потенциальных инвестора, готовых завершить строительство сооружения. В данный момент ведутся переговоры.