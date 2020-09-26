Среди заболевших COVID-19 в Пермском крае пятеро детей

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 80 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9827. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 29 сентября – 1,01).Из 80 новых инфицированных – 27 мужчин, 48 женщин, 5 детей (1 мальчик и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 6 человек, 37 человек в возрасте 45-65, 32 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.