В Прикамье зафиксировано 80 случаев коронавируса

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На 30 сентября за сутки в регионе, по официальным данным, подтверждено 80 случаев COVID-19, всего их стало 9827.Выписаны из больниц 48 человек, всего выздоровели 6733 прикамца. Умерли три человека: двое от коронавируса, один от сопутствующих заболеваний.В России за сутки выявлен 8481 случай COVID-19, из них в Москве – 2308. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 176 286 случаев коронавируса.