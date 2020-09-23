В Прикамье зафиксировано 80 случаев коронавируса
Пермский край: новости дня
На 30 сентября за сутки в регионе, по официальным данным, подтверждено 80 случаев COVID-19, всего их стало 9827.
Выписаны из больниц 48 человек, всего выздоровели 6733 прикамца. Умерли три человека: двое от коронавируса, один от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки выявлен 8481 случай COVID-19, из них в Москве – 2308. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 176 286 случаев коронавируса.
Выписаны из больниц 48 человек, всего выздоровели 6733 прикамца. Умерли три человека: двое от коронавируса, один от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки выявлен 8481 случай COVID-19, из них в Москве – 2308. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 176 286 случаев коронавируса.
На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
23 сентября 2020
23 сентября 2020