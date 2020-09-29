«Академия первых» объявляет набор пермских школьников по 6 направлениям

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В Прикамье центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых» объявил набор школьников на вторую смену по 6 направлениям. Ребята до 2 октября могут подать заявку для участия в отборочном туре по лингвистике, робофутболу, географии, химии, журналистике и социальному проектированию. К обучению приглашаются школьники с 7 по 11 класс.Кроме того, по направлению «информатика» будет проведен отбор школьников по результатам профильной олимпиады.Дистанционную часть второй смены планируется начать с 16 октября, очная часть пройдет с 24 октября по 2 ноября.Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что талантливые ребята не только из Перми, а со всего Пермского края по достоинству оценят возможности центра. «Здесь они смогут повысить свои знания в области науки, искусства, спорта и социального проектирования. Тем самым, мы создаем новые возможности по обучению и получению ими новых навыков», – добавил Дмитрий Махонин.Школьникам предоставляется уникальная возможность поработать с экспертами в областях науки, искусства и спорта. Заниматься с детьми будут преподаватели ведущих вузов Перми и России. Участие в отборочных турах и смене бесплатные и осуществляются за счет бюджета Пермского края.Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, отбор на первую смену уже завершен. 12 октября начнется очная смена по направлениям биология, физика, математика, футбол.Напомним, на оснащение «Академии первых» в этом году из федерального и краевого бюджетов в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено 336 млн руб. Центр временно разместится на площадях пермской школы «Мастерград». К 2022 году планируется построить новое современное здание на территории комплекса ПНИПУ.В «Академии первых» будут установлены комплексы оборудования по естествознанию, для изучения основ прикладной космонавтики, робототехники и интеллектуальных систем управления, комплекты для производства мини-спутников. Кроме того, планируется оборудовать гончарные мастерские, классы мультимедиа и изучения виртуальной реальности и др.В целом «Академия первых» будет работать по технологии погружения детей в выбранную специальность, что обеспечит их максимальное развитие.Более подробную информацию по подаче заявок можно получить в своей школе, у заместителя директора по УВР.