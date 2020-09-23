В 20 территориях Прикамья открылся 21 центр «Точка роста»

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Сегодня, 29 сентября, Прикамье присоединилось к всероссийскому марафону открытия центров «Точка роста», который в онлайн-режиме провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов.В рамках нацпроекта в 20 территориях Пермского края на базе школ открылся 21 центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Здесь ребята на самом современном оборудовании будут изучать предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также заниматься в различных кружках на новых современных компьютерах и 3D-принтерах, управлять квадрокоптерами, осваивать технологии виртуальной реальности.Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, в «Точках роста» смогут учиться не только дети школ, на базе которых организованы центры, но и ребята из близлежащих населенных пунктов. Благодаря открытию центров планируется развивать сетевое взаимодействие образовательных учреждений. Ежегодно дополнительные компетенции и навыки будут получать более 14 тысяч школьников.Ранее глава региона Пермского края Дмитрий Махонин во время проверки готовности школ в крае отмечал, что благодаря нацпроекту у детей в территориях появляются такие же возможности по обучению и получению новых навыков, как и у ребят в краевой столице. «Для создания центров «Точка роста» выбраны школы, расположенные в сельской местности и малых городах, в которые поставлено современное оборудование. Мы неоднократно говорили о необходимости устранения территориального неравенства в части оказания образовательных услуг. «Точки роста» позволят эту задачу решить. В отдаленных территориях дети будут получать самое современное образование», – подчеркнул Дмитрий Махонин.В рамках марафона педагоги «Точек роста» провели мастер-классы для школьников и ознакомили их с возможностями центра. Ребята попробовали себя в робототехнике, создании трехмерных макетов различных объектов на мастер-классе по 3D-моделированию, посетили шахматную гостиную.«С появлением на базе нашей школы центра «Точка роста» у меня как педагога появились новые возможности для реализации современных образовательных программ. Технологические решения центра позволяют с новой стороны взглянуть на изучение информатики, тем самым, повысив мотивацию обучающихся», – отмечает учитель информатики, педагог «Точки роста» в Ильинской школе № 1 Дмитрий Яковкин.В открытии «Точек роста» приняла участие министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, она посетила школу «Навигатор» во Фролах.Министр акцентировала, что создание «Точек роста» – не только возможность получения современного образования учениками сельских школ и малых городов, но и стимул для саморазвития местных педагогов. Всего в «Точках роста» Прикамья работает более 150 специалистов. «Педагоги центров должны ориентироваться в современных тенденциях, уметь владеть всем оборудованием, которое мы поставили в «Точки роста». Со своей стороны, мы обеспечим регулярное обучение коллег в онлайн- и офлайн-форматах. При этом советую учителям включиться в работу, разрабатывать новые направления и программы для обучения. Нашим детям должно быть здесь интересно и познавательно», – добавила Раиса Кассина.Напомним, каждый центр укомплектован 3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами, мощными вычислительными станциями. На их закупку в Прикамье выделено более 23,5 млн руб., такая финансовая поддержка стала возможна благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом России, и краевым властям.