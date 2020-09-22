Заключены контракты на техобследование пяти долгостроев Перми

© Вечерние ведомости

«Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» заключило контракты на техническое обследование пяти проблемных домов Перми. Объекты расположены на ул. Декабристов, 97, ул. КИМ, 14, ул. Переселенческая, 98, 100, ул. Углеуральская, 25. После достройки этих домов будут восстановлены права почти 500 дольщиков.Подрядчики были определены в ходе конкурсных процедур. Дома ЖК «Весна» обследует ИП Катаев А. Г., цена контракта – 2,89 млн рублей. Дом по ул. Декабристов, 97 обследует ООО «Пермоблпроект» за 1,19 млн рублей, дом по ул. КИМ, 14 – ООО «Институт Пермский ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», цена контракта 1,02 млн рублей.Все контракты заключены на срок от 3-х до 4-х месяцев, в этот срок подрядчики должны провести обследование каждого дома и представить результаты заказчику.ПАИЖК проводит техобследование долгостроев по поручению главы региона Дмитрия Махонина. Ранее он предложил руководству Федерального Фонда защиты дольщиков помощь края для оперативного проведения обязательных процедур для достройки домов, в том числе технического обследования. Обследование должно проводиться после того, как Федеральный Фонд примет решение о достройке объекта и ЖСК передаст права на объект региональному Фонду. Между тем, список домов, которые целесообразней достроить, уже сформирован региональным минстроем. Дмитрий Махонин предложил начать обследование уже сейчас.Напомним, всего в Пермском крае 58 проблемных домов. Застройщики 48 из них признаны банкротами. Восстановлением прав дольщиков таких домов занимается Федеральный Фонд. На сегодня уже приняты решения о достройке пяти объектов, расположенных по ул. Толмачева, 15, ул. Екатерининской, 175, ул. Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Кировоградской, 68а.