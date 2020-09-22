Пермяков просят соблюдать осторожность возле теплосетевых объектов

13.45 Вторник, 29 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Со стартом отопительного сезона 2020-2021 годов в Пермском филиале «Т Плюс» и Пермской сетевой компании напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность при нахождении вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры. Это касается как автомобилистов, так и пешеходов.

Следует избегать парковки автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать при проведении текущих ремонтов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта вместе с автомобилем и водителем.

Энергетики напоминают: теплоснабжающая инфраструктура находится в городских зонах, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов и автомобильных дорог. В ходе запуска отопления возможны утечки теплоносителя, поэтому горожанам при нахождении вблизи коммунальных объектов нужно быть внимательными.

Пермякам настоятельно рекомендуется избегать наступать на крышки люков, а также ни в коем случае не открывать люки и не залезать внутрь. Также опасно пытаться пройти через парящие лужи – это опасно для жизни! Соблюдая простые правила, можно избежать опасности нанести вред своему здоровью или получить смертельную травму. Родителям стоит еще раз объяснить все эти правила детям, так как именно юные пермяки зачастую игнорируют важные требования.

Тема безопасности тепла имеет высокую актуальность на старте отопительного сезона, считает технический директор – главный инженер ООО Сергей Гужев: «Пренебрежение техникой безопасности – парковка машин вблизи объектов перекладки теплосетей, попытки проехать через места разлива теплоносителя или перешагнуть парящие лужи – всё это может иметь негативные последствия. Поэтому еще раз напоминаем горожанам – будьте внимательны, берегите свою жизнь и здоровье!»

О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в call-центр Пермской сетевой компании по телефону 8 (342) 243-72-99.
© Вечерние ведомости
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