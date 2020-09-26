В Пермском крае выявлено 76 случаев COVID-19

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На 29 сентября за сутки в Прикамье, по официальным данным, подтверждено 76 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 9747.Выписаны из больниц 46 человек, всего выздоровели 6685 прикамцев. Умерли пять человек: трое от COVID-19 (всего 277), двое от сопутствующих заболеваний (всего 178).В России за сутки зафиксировано 8232 случая COVID-19, общее количество инфицированных достигло 1 167 805.