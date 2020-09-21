Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 14 территориях Прикамья

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По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлено 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (55). В Чайковском и Пермском районе обнаружено по 3 инфицированных. По 2 случая заражения COVID-19 выявлено в Кунгуре, Нытве и Октябрьском. По одному заболевшему выявлено в восьми территориях - Добрянке, Звездном, Кишерти, Краснокамске, Кунгурском районе, Соликамске, Суксуне и Уинском.Всего в Пермском крае выявлено 9671 заболевших. На 28 сентября случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.