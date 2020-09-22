«Горьковка» приглашает на выставку и конференцию TED

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29 сентября в 17:00 в пермской библиотеке им. Горького начнется встреча с художником и писателем Виктором Сиротиным.Писатель-публицист, философ и художник Виктор Сиротин планирует обсудить свою жизнь и научную деятельность в США, опубликованные книги и творчество. В. Сиротин окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С. Строганова. Участник республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок, член Союза художников России с 1988 г. Работы художника находятся во многих музеях России и мира. Философ опубликовал около 10 книг, среди них «На весах безвременья», «Лермонтов и Христианство», «Бездна», «Великая Эвольвента» и др. Писателю свойственно историческое осмысление действительности. Встреча пройдет в отделе литературы по искусству (4 этаж, левое крыло); 16+, вход по записи 236-22-82.29 сентября в 18:00 возобновляется цикл лекций о вкладе Перми и Пермского края в Великую Победу. Лекторий, приуроченный к Году памяти и славы, продолжится выступлением известного пермского экскурсовода и краеведа Миланы Федоровой. На лекции «Пермская область подарила нам детство и жизнь» речь пойдет о детях, эвакуированных с оккупированных территорий страны, в том числе из блокадного Ленинграда. Краевед расскажет о работе госпиталей в тыловом городе Молотове. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 12+.29 сентября в 18:30 - «В пламени предмета»: открытие выставки Светланы Ивановны Терновской. Светлана Терновская работает как график, в техниках пастель и масло, из жанров предпочитает натюрморт, составленный из множества предметов, рассказывающих о среде обитания человека. Светлана Ивановна в детстве занималась в художественной студии при Дворце пионеров (руководитель Ю. Серебрянников) и в студии при Пермской художественной галерее (руководитель студии А. Дёмин), после в художественной школе № 1. Окончила Казанское художественное училище и Московский социально-гуманитарный институт. Светлана Терновская - участник персональных выставок и творческих объединений, член Союза художников России. Работы художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло); 12+, вход по записи 236-22-82.30 сентября в 18:00 начнется заседание клуба «Пермский краевед». В программе:- «Поиски и находки в летний период» (сообщения краеведов);- «Здравствуй, Гайдар!», к 95-летию «пермского периода» в творчестве писателя.В разговоре примут участие журналисты, неоднократные лауреаты Гайдаровской премии: Искандер Садриев, Раиса Маматова, Владимир Гладышев. Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло), 12+.30 сентября в 18:30 пройдет конференция TEDxGorkyLibrary, тема «Новые горизонты», 6+. Центр науки библиотеки Горького впервые проведет это событие онлайн. Шесть пермских исследователей и практиков презентуют новую для слушателей идею и поделятся своим открытием. На конференции TEDxGorkyLibrary выступят:Всеволод Бедерсон, организатор научно-популярных проектов в Перми, ведущий подкастов, доцент кафедры политических наук ПГНИУ;Данил Гурьянов, арт-директор бара Дом Культуры, продюсер фестиваля «Место Силы», основатель коммуникационного агентства;Пётр Граждан, директор дизайнерской мастерской Commode, преподаватель фотошколы LABORATORY;Наталья Руднова, научный сотрудник Департамента иностранных языков НИУ ВШЭ – Пермь, психолог-исследователь;Юлия Дубровская, доцент кафедры экономики и финансов ПНИПУ, кандидат экономических наук;Игорь Коротеев, программист, продукт-менеджер, web-разработчик.Чтобы стать слушателем конференции, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://www.gorkilib.ru/feedback/reg_forms2/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y.О конференциях TED и TEDx: TED – это мировой просветительский бренд, распространяемый людьми, увлеченными идеями о совершенствовании мира и человека. TEDx является проектом TED, позволяющим отдельным людям или группам людей в различных странах, городах, университетах, сообществах организовать независимые конференции в стиле TED. По формату у спикера есть не более 18 минут, чтобы ярко и интересно представить свою уникальную идею.