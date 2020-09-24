Дарья Эйсфельд вышла в финал конкурса «Лидеры Россия. Политика»

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В финал конкурса «Лидеры Россия. Политика», который проводится по поручению президента России Владимира Путина, от Пермского края прошёл один человек - Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания Пермского края, заместитель директора ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», эксперт федеральной площадки ОНФ «Здравоохранение», член регионального штаба ОНФ.Эксперты конкурса выбрали 100 человек, которые прошли в заключительный этап. Об этом сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".В пресс-службе уточнили, что в два этапа полуфинала, каждый из которых длился 3 дня, участники проходили индивидуальные и групповые испытания, которые направлены на оценку управленческих компетенций.«Приглашения в финал получили 100 конкурсантов из 45 регионов России. Больше всего финалистов представляют на конкурсе Москву — 32 человека, Московскую область — 9 участников, Курскую область — 5 человек. Также в финал вышли по 4 участника, представляющие на Конкурсе Республику Дагестан, Санкт-Петербург, Волгоградскую область – 3 человека и по одному конкурсанту из Воронежской области, Кабардино-Балкарской Республики, Калужской и Кемеровской областей, Республики Крым, Ленинградской области, Республики Мордовия, Омской области, Пермского края, Ростовской области, Республики Саха (Якутия), Свердловской, Тамбовской, Томской областей, Хабаровского края, Республики Хакасия и Ярославской области», — прокомментировал итоги первого полуфинала генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.По его словам, среди финалистов 70 % составляют мужчины 30% женщины.Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.Сейчас из 100 финалистов проекта тоже в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника Конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».