Во все жилые дома Перми обеспечена подача отопления

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В первую неделю отопительного сезона тепло было подано во все школы и детсады. Сейчас, уложившись в установленные сроки, территориальные органы сообщают: технически тепло подведено к каждому жилому дому. В случае образования воздушных «пробок» и низкой температуры теплоносителя жителям необходимо обращаться в УК и ТСЖ.В этом году отопительный сезон стартовал 15 сентября. Городские власти традиционно начали запуск тепла заблаговременно, не дожидаясь наступления пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов. Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов поручил оперативно подать отопление во все детские сады и школы города, и уже с 21 сентября все дети занимались в теплых помещениях.Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, 27 сентября территориальные органы города отчитались о том, что технически в каждый отдельный дом осуществляется подача отопления. Однако специалисты департамента поясняют, эти данные не означают, что батареи будут горячими в каждой квартире – в отдельных подъездах и домах возможно образование воздушных «пробок» и низкая температура теплоносителя.В таком случае жителям необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую организацию. Если обращение в управляющую компанию или ТСЖ не дает результатов, пермяки могут обратиться на «горячие линии», которые начали работать в каждом районе города и департаменте ЖКХ. При обращении необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию).По поручению мэра города главы районов совместно с прокурорами районов при необходимости будут незамедлительно привлекать к ответственности руководителей недобросовестных управляющих организаций.Напомним, запуск тепла в городе происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми требуется больше времени. Таким образом, отопление в городе будет появляться постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.