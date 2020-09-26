Коэффициент распространения COVID-19 в Пермском крае – 1,02

12.49 Понедельник, 28 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9671. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 27 сентября – 1,03).

Из 75 новых инфицированных – 34 мужчины, 38 женщин, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 37 человек в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
© Вечерние ведомости
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