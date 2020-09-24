С 1 октября фонтаны Перми уйдут на зимовку

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В районах города уже начали готовить к зиме фонтаны с чашами. 30 сентября последнее представление проведут фонтаны на эспланаде, затем сезон их работы завершится.Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, 30 сентября – последний день работы городских фонтанов в этом году. Работы по отключению и консервации фонтанов с чашей уже ведутся, в среду, 30 сентября, последнее представление проведут оба фонтана на эспланаде – на этом сезон работы фонтанов завершится.Комплекс мероприятий по консервации в начале октября включает опустошение резервуаров фонтана, систем водоподведения и водоотведения, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования. Его снимают и увозят на хранение для того, чтобы уберечь фонтан от влияния морозов и снега.30 сентября фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. Один сеанс длится около 30 минут. Последние представления в 21:30 покажут фонтаны на площади у Театра-Театра и в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания Пермского края.