В Прикамье подтверждено 75 случаев коронавируса

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На 28 сентября за сутки в регионе выявлено 75 случаев COVID-19, общее количество достигло 9671.Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 6639 прикамцев. Три человека умерли: двое от коронавируса, один по другим причинам.В России за сутки зафиксировано 8135 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 159 573.