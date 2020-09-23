В Прикамье подтверждено 75 случаев коронавируса
Пермский край: новости дня
На 28 сентября за сутки в регионе выявлено 75 случаев COVID-19, общее количество достигло 9671.
Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 6639 прикамцев. Три человека умерли: двое от коронавируса, один по другим причинам.
В России за сутки зафиксировано 8135 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 159 573.
Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 6639 прикамцев. Три человека умерли: двое от коронавируса, один по другим причинам.
В России за сутки зафиксировано 8135 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 159 573.
На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
23 сентября 2020
23 сентября 2020