Рабочая неделя в Перми будет теплой
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья 12 градусов, солнечно. Сегодня, 28 сентября, днем будет около 17 градусов.
Теплая погода без осадков сохранится до пятницы: днем около 17°C, ночью чуть выше нуля, маловетрено. Похолодание, по предварительным прогнозам, наступит в выходные.
Теплая погода без осадков сохранится до пятницы: днем около 17°C, ночью чуть выше нуля, маловетрено. Похолодание, по предварительным прогнозам, наступит в выходные.
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