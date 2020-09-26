В Пермском крае зафиксировано 73 случая COVID-19

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На 27 сентября за сутки в Прикамье, по официальным данным, подтверждено 73 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 9596. Ежесуточный прирост – 0,7%, коэффициент распространения болезни – 1,03.Выписаны из больниц 40 человек, всего выздоровели 6596 прикамцев. Пять человек умерли: трое от COVID-19, еще двое от сопутствующих причин.Из 73 новых инфицированных 57 лечатся в больницах, 16 – на дому. Новые заболевшие – это 36 женщин, 34 мужчины, 3 ребенка (3 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 15 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет.В России за сутки выявлено 7867 случаев коронавируса, из них 2016 – в Москве. Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 1 151 438.