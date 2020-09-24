В Березниках завершилось первенство Пермского края по дзюдо

© Вечерние ведомости

25-26 сентября в течение двух дней в Березниковском легкоатлетическом манеже «Темп» проходили соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров – спортсменов в возрасте до 21 года. Представители Прикамья, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную края и будут представлять регион на первенстве ПФО.В первый день турнира на татами вышли спортсмены постарше, в том числе сильнейшие юниоры из Соликамска, Чайковского, Куеды, Чернушки, Березников: Пётр Чудинов, Матвей Колосов, Максим Старков, Матвей Нецветаев. В соревнованиях по ката первое место заняла команда «Закамск- Профи», у девушек - команда г. Березники. В личном первенстве наиболее успешно выступили команды «Динамо» и Кировского района города Перми. Победителями стали Данила Оборин, Матвей Колосов, Пётр Чудинов, Вероника Колпакова.Во второй день удивили дзюдоисты из Березников – сразу двое из них завоевали «золото». А команда из Полазны обошла всех в дисциплине ката. Кроме того, было разыграно личное первенство.Особое внимание традиционно привлекли схватки в абсолютной весовой категории. Здесь победу одержал представитель команды «Закамск-Профи» Денис Андрушкевич.Всего в соревнованиях приняли участие около 230 дзюдоистов. Кстати говоря, все они перед началом турнира предоставили необходимые медицинские документы. Выполнены и другие условия, связанные с противоэпидемическими мерами: здоровым спортсменам и тренерам выдавались специальные пропуска на вход в манеж, турнир проходил практически без зрителей. Поболеть за своих смогли только те, кто смог подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе, кстати, были и вице-мэр Березников и глава спортивного ведомства местной администрации.- Внимание городских властей к развитию спорта радует, - отметил президент федерации дзюдо Пермского края Яков Гусейнов. – Принимали нас очень хорошо, турнир прошел на высшем уровне. Власти Березников обратились к нам с просьбой провести в городе подобные соревнования и в следующем году. Нам еще предстоит обсудить это на Совете федерации. Но предварительно - речь идет о ноябре 2021 года, и турнир будет уровнем не ниже краевого. А может быть, и уровня Приволжского федерального округа.