Депутатам гордумы представили муниципальные программы по развитию Перми

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Депутатский корпус участвует в формировании программ развития города. В начале сентября в Пермскую городскую Думу поступили проекты 20 муниципальных программ на 2021-2023 годы. Обсуждения начались в режиме видеоконференции.23 сентября на круглом столе рассмотрели проекты муниципальных программ «Экономическое развитие», «Управление муниципальным имуществом» и «Охрана природы и лесное хозяйство». Участие приняли заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева, и. о. начальника департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова, начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников, начальник управления экологии и природопользования Дмитрий Андреев, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Владимир Манин, Арсен Болквадзе, Михаил Бесфамильный, Илья Лисняк и Надежда Агишева.Учитывая современные экономические вызовы и смену координат внутренней политики на импортозамещение, в программу «Экономическое развитие» внесены изменения. Помимо развития диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, муниципалитет обязан идти по пути «умной» экономики, используя и развивая научную сферу. Реализация кластерного подхода дает возможность краевой столице продвигаться на международном, российском и краевом уровнях. В Перми уже существует пять промышленных кластеров, например, Пермский инновационный территориальный кластер волоконно-оптических технологий Фотоника.Кроме этого, программой предусмотрена модернизация производства, развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, инновационного предпринимательства, формирование комфортной деловой среды, обеспечение жителей города услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды, а также дополнительное финансирование на организацию ярмарочных мероприятий и закупку оборудования. В рамках программы к 2023 году планируется полностью упорядочить размещение рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок.Представитель департамента обратила внимание, что программа мероприятий на 2021 год уже подготовлена, но власти города ждут утверждения национальных проектов, чтобы внести корректировки в показатели.Депутат Илья Лисняк заметил, что в программу не включены мероприятия онлайн и предложил дополнить показатели проекта. «Многие перешли на работу в онлайн, почему же мы опять откладываем современные технологии в сторону, не делаем шаг в будущее?», – прокомментировал депутат. Администрация предложение депутата поддержала. Ольга Чеснокова пояснила, что бизнес-инкубатор продолжают развивать, вовлекая стартапы. На данный момент проведено около 20 онлайн-мероприятий для 5,5 тысячи представителей бизнес-сообщества.Основное направление программы «Управление муниципальным имуществом» осталось без изменений – обеспечение доходной части бюджета. Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества к 2023 году должна составить порядка 97%. Площадь пустующих помещений будет сокращаться каждый год на 15%, а все объекты – приведены в нормативное состояние. Каждый год планируется снижать затраты на содержание муниципальных объектов на 10%. В 2021 году запланировано потратить 64 млн рублей на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт городского имущества, охрану, а также демонтаж рекламных конструкций.Депутат Надежда Агишева предложила проработать вопрос о безвозмездном предоставлении помещений некоммерческим организациям и включении этого показателя в программу. Михаил Берников отметил, что уже приняты подобные постановления, теперь могут подать заявления новые организации. Надежда Агишева считает, что необходимо провести работу по информированию граждан.Задача программы «Охрана природы и лесное хозяйство» – обеспечить жителей города благоприятной окружающей средой. По словам начальника управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Дмитрия Андреева, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека в условиях высокоразвитого промышленного комплекса возможны при наличии достаточного количества городских лесов. Программой предусмотрена очистка береговых малых рек и уборка мусора, посадка зеленых насаждений, ликвидация борщевика, обустройство минерализованных полос и противопожарных водоемов, мест отдыха и территорий для выгула животных, обработка лесов от клещей, посадка новых зеленых насаждений. Обеспечить охрану городских лесов и особо охраняемых природных территорий также помогут мероприятия по экологическому просвещению населения: информационные стенды, эфиры на радио, телевидении, новости в сети интернет, приобщение граждан и организаций к различным экоакциям.Депутаты обратили внимание, что взаимодействие между ведомствами позволит улучшить показатели программы и избежать формального подхода.19 муниципальных программ было принято в 2018 году в городе Перми: «Доступное и качественное образование», «Организация дорожной деятельности в городе Перми», «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», «Обеспечение жильем жителей города Перми», «Развитие сети образовательных организаций города Перми», «Культура города Перми», «Развитие физической культуры и спорта города Перми», «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», «Благоустройство города Перми», «Формирование современной городской среды», «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми», «Безопасный город», «Градостроительная деятельность на территории города Перми», «Общественное согласие», «Управление муниципальным имуществом города Перми», «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», «Молодежь города Перми», «Экономическое развитие города Перми» и «Управление земельными ресурсами города Перми». Муниципальные программы определяют основные направления бюджетной и налоговой политики на 5 лет. Программы формируются под контролем депутатов Пермской городской Думы, администрации города Перми и Контрольно-счетной палаты.С этого года программу «Благоустройство города Перми» разделили на 2 отдельных программы по дорогам и благоустройству территории.