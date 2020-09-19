В Пермском крае выявлено 74 случая COVID-19

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На 25 сентября за сутки в регионе подтверждено 74 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 9448.Выписаны из больниц 45 человек, всего выздоровели 6508 прикамцев. Умерли три человека.В России за сутки зафиксировано 7212 случаев COVID-19, всего их стало 1 136 048.