«ЕЭС-Гарант» повысит энергоэффективность школы в Чайковском
Пермский край: новости дня
ООО «ЕЭС-Гарант» установит современное погодозависимое оборудование в средней школе №8 (МАОУ СОШ №8) города Чайковский Пермского края. Благодаря заключению энергосервисного контракта за предстоящие 5 лет муниципальный бюджет сможет сэкономить более 2,5 млн руб.
В ноябре текущего года ООО «ЕЭС-Гарант» планирует завершить разработку проектной документации и произвести монтаж оборудования. Благодаря «умным» датчикам, которые реагируют на изменения погоды, происходит автоматическое повышение или понижение температуры в помещении. Система автоматического регулирования отопления позволяет снизить затраты на услуги ЖКХ более чем на 20%, что в случае средней школы №8 составит порядка 1,5 тыс. Гкал за 5 лет.
Ранее эффект экономии от установки погодозависимой автоматики уже ощутили 2 школы, гимназия и 3 детских сада в г. Чайковский, где ООО «ЕЭС-Гарант» также реализовал проекты по повышению энергоэффективности в 2018-2019 гг.
В ноябре текущего года ООО «ЕЭС-Гарант» планирует завершить разработку проектной документации и произвести монтаж оборудования. Благодаря «умным» датчикам, которые реагируют на изменения погоды, происходит автоматическое повышение или понижение температуры в помещении. Система автоматического регулирования отопления позволяет снизить затраты на услуги ЖКХ более чем на 20%, что в случае средней школы №8 составит порядка 1,5 тыс. Гкал за 5 лет.
Ранее эффект экономии от установки погодозависимой автоматики уже ощутили 2 школы, гимназия и 3 детских сада в г. Чайковский, где ООО «ЕЭС-Гарант» также реализовал проекты по повышению энергоэффективности в 2018-2019 гг.
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