В Пермь пришло потепление

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Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, солнечно. Сегодня, 25 сентября, днем в Перми будет около 14°C.Завтра без осадков, воздух прогреется до 15°C; такая же температура ожидается в воскресенье, 27 сентября. В начале следующей недели погода существенно не изменится.