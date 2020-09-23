В Пермь пришло потепление
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, солнечно. Сегодня, 25 сентября, днем в Перми будет около 14°C.
Завтра без осадков, воздух прогреется до 15°C; такая же температура ожидается в воскресенье, 27 сентября. В начале следующей недели погода существенно не изменится.
Завтра без осадков, воздух прогреется до 15°C; такая же температура ожидается в воскресенье, 27 сентября. В начале следующей недели погода существенно не изменится.
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