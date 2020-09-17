Победители акции «Я плачу за тепло!» получили подарки от «ЭнергосбыТ Плюс»

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей сентябрьского этапа акции «Я плачу за тепло!». Пятеро жителей Перми получили на свой лицевой счет по 2 тыс. рублей на оплату услуг компании и подарки от компании.Счастливчики были выбраны с помощью генератора случайных чисел из 130 тысяч других клиентов, своевременно оплачивавших тепло и горячую воду в течение 6 месяцев. Подарочная сумма будет отражена в квитанции за сентябрь, которую победители получат в октябре.Акция «Я плачу за тепло!» проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 июля по 30 ноября. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках. Для этого необходимо в течение шести месяцев оплачивать квитанции за тепло и горячую воду своевременно, а также не иметь просроченной задолженности. Среди тех, кто соответствует этим требованиям, ежемесячно определяются пять победителей. Уточнить свой платежный статус можно в расчетно-кассовых центрах: «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» или «Инкомус».«Победители нашей акции смогли лично убедиться, что ответственное отношение к оплате квитанций за услуги отопления и горячего водоснабжения дает возможность получить поощрение. С началом отопительного сезона это особенно важно, ведь от платежной дисциплины наших клиентов зависит работа специалистов, который каждый день отвечают за то, чтобы в наших домах были тепло и горячая вода», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.