В селах Прикамья продолжат открываться социальные кинозалы

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До конца 2021 года количество социальных кинозалов в Пермском крае планируется довести до 92. Региональная программа является частью национального проекта «Культура».23 сентября на заседании Совета глав муниципальных образований рассмотрели вопрос о развитии сети кинозалов в регионе. В Прикамье реализуются два проекта: региональный – по открытию социальных кинозалов в территориях, и федеральный – по созданию коммерческих кинотеатров в городах с населением менее полумиллиона человек, через «Фонд кино».Глава Пермского края подчеркнул, что несмотря на предложения телеоператоров и возможности интернет-ресурсов кинозалы по-прежнему пользуются высокой популярностью, являются важным элементом культуры и досуга людей. Едва открывшись, кинозалы начинают активно работать, поэтому возможности по их открытию в территориях надо использовать обязательно, отметил Дмитрий Махонин: «В первую очередь обращаю внимание глав муниципальных образований на социальные кинозалы. Это уникальные культурные центры, которые объединяют кинопоказы и медиаобразование. При этом они абсолютно бесплатны для жителей. Мы продолжим открывать социальные кинозалы. Особенно в населенных пунктах, где никогда не было кинотеатров».Дмитрий Махонин также поставил главам территорий задачу взвешенно подходить у выбору площадки для зала. Кинозалы, как правило, организуются в ДК, поэтому требуется комплексный подход, в частности, ремонты учреждений нужно планировать так, чтобы после открытия в доме культуры уже были созданы все условия для кинопоказов. В результате местные жители получат и обновленный ДК, и гарантированное культурное наполнение в виде социального кинозала.«Создание кинозалов в небольших территориях – это возможность социальной коммуникации с жителями, потому что помимо показов фильмов социальные кинозалы позволяют вести киноклубы, дискуссионные программы, расширяют возможности культурного досуга, налаживают работу с любительскими киностудиями, – сказал Дмитрий Махонин. – В рамках киноклубов проводятся медиаобразовательные программы, которые позволяют с помощью кино поднимать важные социальные вопросы».В этом году для сети социальных кинозалов Пермского края закупят 125 игровых и документальных фильмов. Все показы пройдут с последующим обсуждением. Такие кинолаборатории организуют кураторы, подготовкой и обучением которых за счет средств краевого бюджета занимаются специалисты Пермской синематеки.«Региональная программа по открытию социальных кинозалов стартовала в прошлом году, – напомнил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. – На сегодня в крае создано 60 таких залов – 10 сентября открылось 30 новых объектов (Чайковский, Чусовской городской округ, Куеда, Нытва, Кизел и др.). В следующем году число социальных кинозалов планируется увеличить до 92».По словам министра, в день открытия новых залов показы посетили почти 2 тысячи зрителей. В кинозалах соблюдаются обязательные нормы Роспотребнадзора – масочный режим и социальная дистанция.Прием заявок от территорий на создание социальных кинозалов продлен до 31 октября. Консультации по проекту и подготовке конкурсных документов дает Пермская синематека по тел. (342) 241-34-77.Также в территориях Прикамья расширяется сеть коммерческих кинотеатров, чему способствует участие муниципальных образований в федеральной программе от «Фонда кино». Например, в 2020 году сеть коммерческих кинозалов в регионе расширится благодаря двум новым точкам – в Краснокамске (ДК Гознака) и Гремячинске (Дворец культуры), которые победили в федеральном конкурсе.С 2016 года по результатам федерального отбора по программе «Творческие люди» нацпроекта «Культура» 11 территорий смогли защитить свои проекты и получить средства на приобретение профессионального оборудования и организации кинозалов, всего было выиграно 54,9 млн рублей. В планах – создать в Прикамье сеть из 45 коммерческих кинотеатров.По итогам обсуждения глава Пермского края поручил главам муниципальных образований активно включаться в региональный и федеральный проекты, наладить тесное взаимодействие с краевым минкультом для подготовки заявок на участие в программах. Также Дмитрий Махонин поставил территориям задачу грамотно организовать работу социальных кинозалов на местах, чтобы сделать этот вид досуга популярным у жителей.