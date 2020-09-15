Новые коллеги

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Депутаты одобрили проект постановления об уточнении состава комитетов Законодательного Собрания.Вопрос касается вновь избранных депутатов краевого парламента, которые согласовали своё участие в рабочих органах Законодательного Собрания.Вячеслав Григорьев вошел в состав комитета по государственной политике и местному самоуправлению, Антон Удальёв займёт место в комитете по развитию инфраструктуры, а Елена Захарова и Павел Кузьмин станут представителями комитета по социальной политике.Также были приняты соответствующие изменения в составы фракций, согласно которым в состав фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли Вячеслав Григорьев, Антон Удальёв и Павел Кузьмин. Елена Захарова вошла в состав фракции «КПРФ».