Итоги деятельности детского омбудсмена

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Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова представила Ежегодный доклад с итогами деятельности за 2019 год.В докладе о соблюдении и защите прав детей Светлана Денисова привела, в том числе, статистику обращений и жалоб в адрес Уполномоченного. В 2019 году поступило 2155 обращений (в 2018 году – 2395). По обоснованным жалобам было восстановлено 78% нарушенных прав. В течение года проведено 13 выездных приемов, проверено 45 детских учреждений и 30 организаций отдыха и оздоровления детей.По информации Уполномоченного, в последние три года растет количество жалоб на нарушение права на образование. Основная часть – не предоставление мест в детских садах. На начало 2020 года свыше 7000 тысяч детей в возрасте до трех лет не были обеспечены местами в детсадах. В основном, это касается города Перми и Пермского района.В 2019 году поступали обращения из Перми в связи с отказом зачисления детей в школу по месту жительства, по причине отсутствия мест. По мнению Светланы Денисовой, проблема отсутствия мест в школах для Перми становится все актуальнее.Также по информации Уполномоченного, 80% несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, подписаны на деструктивный контент в социальных сетях и ежедневно его просматривают. В связи с этим, утверждена дорожная карта по обеспечению безопасности несовершеннолетних и краевому министерству образования и науки рекомендовано усилить профилактическую работу в образовательных организациях.Правительству Пермского края предложено рассмотреть возможность предоставления материальной помощи законным представителям несовершеннолетних на оплату проезда к месту лечения детей с онкологическими заболеваниями. Также были озвучены рекомендации по защите детей и подростков от жестокого обращения, профилактики неблагополучия семей и детей.Светлана Денисова отметила, что большую помощь в просветительской деятельности Уполномоченного по правам ребенка оказывают общественные помощники и детский общественный совет. Одним из успешных проектов стал форум «Дети – детям», реализованный членами детского общественного совета.Несмотря на отдельные факты нарушения прав ребенка Уполномоченный оценивает ситуацию с защитой прав детей в крае как удовлетворительную.Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих отметил: «Взаимодействие с институтом Уполномоченного по правам ребенка является эффективным каналом получения обратной связи по всем проблемам, возникающим у детей и их родителей. Депутатский корпус готов и дальше продолжать совместную работу по защите прав и интересов детей в Пермском крае».