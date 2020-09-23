Закон о квотировании рабочих мест для инвалидов доработают

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В первом чтении принят законопроект о квотировании рабочих мест для инвалидов.Законопроектом предлагается закрепить ответственность работодателей предоставлять сведения в центр занятости о факте квотирования мест, а также информацию о квалификационных требованиях к должности.Также предлагается установить положение, что квота для трудоустройства считается выполненной, если на все рабочие места трудоустроены инвалиды, оформившие трудовые отношения с работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ.По информации профильного министерства, на 1 января 2020 года заквотировано 5 741 рабочее место. При этом почти 2 тысячи не заняты инвалидами. В Пермском крае проживает порядка 54,9 тыс. инвалидов трудоспособного возраста. Таким образом, численность инвалидов, которые могут приступить к трудовой деятельности, выше количества вакантных заквотированных рабочих мест.Изменения вносятся в целях реализации трудовых прав инвалидов и обеспечения гарантий трудовой занятости. Подобные нормы уже закреплены в 24 субъектах страны.«Нам предстоит доработать проект закона ко второму чтению. Документ имеет высокую социальную значимость в части обеспечения трудовых прав людей с инвалидностью. Важно отрегулировать все нормы, учитывая мнения двух сторон: работников и работодателей», - отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.На заседании комитета по социальной политике государственно-правовое управление отметило необходимость доработки законопроекта в части установления обязанности работодателя в трехмесячных срок осуществить поиск и подбор кадров на квотированные рабочие места. Невыполнение данной обязанности не будет являться основанием для привлечения работодателя к административной ответственности, так как на федеральном уровне эта норма не установлена.Законопроект будет доработан профильным комитетом.