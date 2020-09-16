Валерий Сухих представил новых коллег
Пермский край: новости дня
В Прикамье были подведены итоги выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края по трем избирательным округам. По округу №2 победу одержал Вячеслав Григорьев, по округу №13 победил Павел Кузьмин, а по округу № 17 мандат депутата Законодательного Собрания Пермского края получил Антон Удальев. Ещё одно место в краевом парламенте займет депутат Чердынской городской думы и первый секретарь Чердынского райкома партии КПРФ Елена Захарова. По закону мандат передан кандидату-списочнику, занимающему второму место в региональной группе.
На сегодняшнем заседании будут приняты постановления об участии новых депутатов в рабочих органах Законодательного Собрания – фракциях и комитетах.
На сегодняшнем заседании будут приняты постановления об участии новых депутатов в рабочих органах Законодательного Собрания – фракциях и комитетах.
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