Валерий Сухих представил новых коллег

© Вечерние ведомости

В Прикамье были подведены итоги выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края по трем избирательным округам. По округу №2 победу одержал Вячеслав Григорьев, по округу №13 победил Павел Кузьмин, а по округу № 17 мандат депутата Законодательного Собрания Пермского края получил Антон Удальев. Ещё одно место в краевом парламенте займет депутат Чердынской городской думы и первый секретарь Чердынского райкома партии КПРФ Елена Захарова. По закону мандат передан кандидату-списочнику, занимающему второму место в региональной группе.На сегодняшнем заседании будут приняты постановления об участии новых депутатов в рабочих органах Законодательного Собрания – фракциях и комитетах.