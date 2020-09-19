Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,07
Пермский край: новости дня
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 21 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9374. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 23 сентября – 1,08).
Из 75 новых инфицированных – 42 мужчины, 33 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9374. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 23 сентября – 1,08).
Из 75 новых инфицированных – 42 мужчины, 33 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
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