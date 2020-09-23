В Прикамье подтверждено 75 случаев коронавируса

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На 24 сентября за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 75 случаев COVID-19, общее количество инфицированных достигло 9374.Выписаны из больниц 46 человек, всего выздоровели 6463 прикамца. Три человека скончались.В России за сутки зафиксировано 6595 случаев COVID-19, всего их стало 1 128 836.