Новые площадки для вакцинации от гриппа появились в пяти районах Перми

© Вечерние ведомости

В краевой столице увеличился списков пунктов для проведения вакцинации. Для удобства жителей пункты размещения прививочных бригад теперь есть в Индустриальном, Орджоникидзевском, Свердловском, Кировском и Дзержинском районах.Адреса прививочных пунктов:Индустриальный районМагазин Строительных материалов «Леруа Мерлен» (ш. Космонавтов, 164б)Время работы: 24.09, 11:00-14:00Гипермаркет «Castorama» (ул. 2-я Казанцевская, 11)Время работы: 24.09, 11:00-14:00Общественный центр «Андроновский» (ул. Космонавта Беляева, 59)Время работы: 24.09, 12:00-14:00Кировский районТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41а)Время работы: 30.09, 01.10, 07.10, 08.10, 14.10, 15.10, 21.10, 22.10, 28.10, 29.10, 12:00-18:00ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44)Время работы: 30.09, 27.09, 04.10, 07.10, 11.10,14.10, 18.10, 21.10, 25.10, 28.10, 15:00-18:00Гипермаркет «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а)Время работы: 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 12:00-18:00ТЦ «Семь Чудес» (ул. Ласьвинская, 35)Время работы: 24.09, 29.09, 01.10, 06.10, 08.10, 13.10, 15.10, 20.10 22.10, 27.10, 29.10, 17:00-19:00ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37)Время работы: 24.09, 29.09, 01.10, 06.10, 08.10, 13.10, 15.10, 20.10 22.10, 27.10, 29.10, 17:00-19:00ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 90б)Время работы: 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10,16:00-18:00ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а)Время работы: 24.09, 01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 16:00-18.00Орджоникидзевский районОбщественный центр «Гайва» (ул. Карбышева, 40) Время работы: 24.09, 13:00-15:00Свердловский районТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 1-я очередь, 1 этаж, гардероб)Время работы: 24-26.09, 16:00-20:00Центральный парк развлечений им. Максима Горького (автобус ПАЗ у Ротонды)Время работы: 25.09, 15:00-18:00;26-27.09, 12:00-16:00Дзержинский районТЦ «Март» (ул. Петропавловская, 105) Время работы: 24.09, 16:00-19:00ТЦ «Уралимпекс» (пр-т Парковый, 33)Время работы: 25.09, 16:00-19:00ОЦ м/р Центральный (ул. Плеханова, 37)Время работы: 05.10, 10:00-13:00ТОС «Плоский» (ул. Вильвенская, 19)Время работы: 01.10, 10:00-13:00ОЦ м/р Парковый (проспект Парковый, 20/2)Время работы: 25.09,9.10, 10:00-13:00ОЦ м/р Заречный (ул. Ветлужская, 62)Время работы: 28.09, 12.10, 10:00-13:00ОЦ м/р Комсомольский (ул. Ветлужская, 34)Время работы: 30.09, 14.10, 10:00-13:00ТОС «Пролетарский» (ул. Транспортная, 29)Время работы: 02.10, 16.10, 10:00-13:00ОЦ м/р Светлый (ул. Рабочая, 19)Время работы: 07.10, 10:00-13:00.Отметим, на сегодняшний день в Пермском крае прививку от гриппа поставили более 400 тысяч человек, среди которых более 125 тыс - дети. Ранее прививку от гриппа поставил глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он призвал жителей региона бережнее относиться к своему здоровью и сделать прививку от гриппа. «Важно помнить, что профилактика – лучшая защита от болезни. Медицинские учреждения обеспечены вакциной от гриппа, и в наших руках избежать сезонной вспышки заболевания в регионе», – отметил он.По словам главы Минздрава Оксаны Мелеховой, этой осенью вакцинация жителей имеет особое значение и связана с распространением коронавирусной инфекции. Глава ведомства подчеркнула, что грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения.Напомним, в этом году в связи с распространением коронавируса в Пермском крае по поручению Дмитрия Махонина вакцинация проходит не только в поликлиниках.Медицинским учреждениям Прикамья удалось договориться об организации прививочных пунктов в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также в филиалах многофункциональных центров. Прививочные бригады проводят вакцинацию населения от гриппа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.Для прохождения вакцинации в данных пунктах достаточно иметь с собой паспорт. Весь процесс занимает не более 10 минут.Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек.Кроме того, медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.