В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» призывают проявить заботу о природе

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Экодесант». В рамках ее проведения компания предлагает своим клиентам позаботиться о природе — отказаться от бумажных счетов-фактур и перейти на онлайн-сервисы. Кроме того, в офисах продаж и обслуживания клиентов филиала, а также в расчетно-кассовых центрах появятся специальные боксы для сбора отработанных батареек.Чтобы внести свой вклад в сохранение природы достаточно перейти на электронный документооборот и воспользоваться сервисом на сайте компании для передачи показаний онлайн. Кроме того, юридические лица могут зарегистрироваться в личном кабинете клиента. С помощью Личного кабинета клиента можно проверять состояние лицевого счета, передавать показания приборов учета и всегда быть на связи с энергосбытовой компанией.«ЭнергосбыТ Плюс» заботится об экологии и призывает клиентов поддержать эту инициативу. Для рассылки счетов-фактур и квитанций каждый месяц требуется 90 тонн бумаги, а это более 5 тысяч деревьев, каждое из которых производит около 92 литров чистого кислорода в день. Переходя на онлайн-сервисы, каждый клиент помогает сохранить деревьям жизнь.Также в рамках акции «Экодесант» в офисах продаж и обслуживания клиентов (ОПиОКах) Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус» установлены боксы для сбора на утилизацию отработанных батареек.