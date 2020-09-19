В Прикамье среди новых заболевших 88% - жители старше 45 лет

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19: 63 человека проходят лечение в больницах, 11 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9299. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 22 сентября – 1,08).Из 74 новых инфицированных – 31 мужчина, 40 женщин, 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 6 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.