В Пермском крае зафиксировано 74 случая COVID-19
Пермский край: новости дня
На 23 сентября за сутки в Прикамье выявлено 74 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 9299.
Выписаны из больниц 46 человек, всего выздоровели 6417 прикамцев. Умерли семь инфицированных: трое от COVID-19 (всего 258), четверо от других причин (всего 167).
В России за сутки подтвержден 6431 случай коронавируса, из них 970 – в Москве. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 122 241.
Выписаны из больниц 46 человек, всего выздоровели 6417 прикамцев. Умерли семь инфицированных: трое от COVID-19 (всего 258), четверо от других причин (всего 167).
В России за сутки подтвержден 6431 случай коронавируса, из них 970 – в Москве. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 122 241.
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