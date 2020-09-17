В Перми временно ограничат движение транспорта на участке улицы Героев Хасана

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Ограничения вводятся с 25 по 28 сентября для производства работ на сетях газоснабжения в районе здания на улице Героев Хасана, 107в, а также для приведения в нормативное состояние временного покрытия проезжей части.Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 21:00 25 сентября до 06:00 28 сентября планируется ограничить движение всех видов транспорта по улице Героев Хасана на участке от дома №105/3 до дома №107. Изменится движение некоторых автобусных маршрутов, об изменении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать поездки, выбрав один из возможных путей объезда: по улице Василия Васильева, Бродовскому тракту или Восточному обходу.Напомним, проектом реконструкции предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Кроме того, в ходе реконструкции улицы будет применено уникальное решение, связанное с организацией дорожного движения. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые. Также будет установлена автоматизированная система управления дорожного движения.Осенью 2018 года была закончена реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Благодаря этому удалось без остановки движения автомобилей и без прекращения движения поездов по Транссибирской магистрали ликвидировать «узкое горлышко», а на его месте провести расширение дороги до шести полос движения. Дальнейшее строительство позволит обеспечить беспрепятственное и безопасное движение транспорта вдоль всей протяженности улицы.