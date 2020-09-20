Российская IT-компания открывает в Перми первый региональный офис

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Осенью 2020 года ИТ-компания Selvery открывает в Перми «офис без руководства» – собирает команду разработчиков для масштабирования продукта. Стратегическое управление пермской командой будет осуществляться из головного офиса в Москве. Сегодня Selvery ищет таких редких специалистов, как аналитик данных, UI-аналитик, frontend-разработчик, Java-разработчик, бизнес-технолог и других. Описание соответствующих вакансий размещено на сайте Headhunter (https://perm.hh.ru/employer/4554117). Благодаря развитию систем дистанционной работы пермские специалисты имеют возможность выбрать, работать им в офисе или из дома.Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край по праву называется одним из центров России по развитию IT-индустрии и робототехники, предлагая федеральному рынку качественные кадры: «Нам есть что показать и есть куда развиваться. Уже сейчас в регионе порядка 23 тыс. IT-специалистов, и дальше эти компетенции будем масштабировать – заявляемся на увеличение контрольных цифр приема в образовательных учреждениях. У нас активно развиваются технопарки, IT-технологии внедряются в социальную сферу и государственное управление».Высоко оценил IT-потенциал Пермского края и заявил о готовности поддержать продвижение технологий на федеральном уровне во время своего визита зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко.На сегодняшний день Пермский ИТ-кластер включает в себя более 2 тыс. предприятий, из них около 100 крупных и средних. 27 компаний Пермского края являются резидентами Фонда «Сколково».В регионе есть два технопарка – Morion Digital и «Технопарк Пермь». Ключевые направления специализации технопарка Morion Digital – интернет вещей, умный дом, умный город, цифровизация промышленности, робототехника, облачные сервисы и другие направления. Общее количество резидентов и профильных арендаторов в Morion Digital сейчас 31. «Технопарк Пермь» – площадка для бизнеса и стартапов в области технологического предпринимательства, «инновационный лифт» для региональных проектов. Общее количество резидентов – 36 компаний.Отметим, технопарк – точка притяжения профессионалов IT-сферы с современным инновационным пространством, поэтому со стороны государства его резидентам оказывается поддержка. В частности, c прошлого года действует льготная ставка по региональной части налога на прибыль для резидентов и УК технопарков – сейчас она составляет 13,5%. Также действует льготная ставка по налогу на имущество для собственников объектов недвижимости, предоставленных для нужд технопарка, резидентов и УК технопарка, – 0 и 1,1%. Также краевое мининформсвязи совместно с технопарками может проработать алгоритм, при котором будет организована поддержка IT-предпринимателям в оформлении документации на получение грантов и субсидий.Отдельное внимание в регионе уделяется подготовке профессиональных кадров. В текущем году в техникумах и колледжах по IT-направлениям обучается 2872 студента. Наиболее востребованными в 2020 году среди абитуриентов стали специальности, связанные с IT и программированием. Конкурс, по сравнению с 2018 годом, вырос более чем в два раза и достигает 16 человек на место.В Сетевом ИТ-университете для взрослых жителей края организованы краткосрочные программы бесплатного дополнительного образования, в том числе и программы профессиональной переподготовки, а для школьников созданы обучающие модули. В текущем году уже прошло 104 обучающих программы (в прошлом году их было 83), из них 21 для детей. Все они касаются актуальных на сегодня направлений, таких, как интернет вещей, Big Data, искусственный интеллект, кибербезопасность. Кроме того, с сентября в пермском Политехе 10 студентов начали обучение в первой в России сетевой онлайн-магистратуре по робототехнике.Напомним, в регионе сейчас реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированной президентом России Владимиром Путиным и утвержденной в 2018 году. Основными показателями проекта являются количество выпускников системы общего образования и количество специалистов, прошедших переобучение по ключевым компетенциям цифровой экономики. В рамках нацпроекта в Пермском крае к 2021 году будет выпущено 6 тыс. человек, получивших профессиональное образование, и более 9 тыс. человек, прошедших переобучение по ключевым компетенциям цифровой экономики.SaaS Selvery появился в 2019 году как стартап для ускорения корпоративных продаж. Уже в 2020 году пользователями сервиса стали крупнейшие российские компании. Популярность Selvery обусловлена инновационным для российского рынка подходом, при котором реализуется стратегия account-based sales, или основанных на данных о покупателе продаж. Покупателем в данном случае может выступать как узкий сегмент аудитории, так и конкретный человек – генеральный директор, коммерческий директор, специалист по закупкам и так далее. Сегодня сервис используется в компаниях с большим ассортиментом продуктов и большим количеством сегментов целевой аудитории, например, в банковской сфере или сфере телекоммуникаций. Сервис внедрен, например, в ПАО «Мегафон», пилотные проекты внедряются в структурах ПАО «МТС», АО «Банк Дом.рф», АО «Группа Ренессанс Страхование», ПАО «Банк ВТБ» и других. С помощью Selvery компании могут предлагать своим потенциальным клиентам именно то, что им важно и что решает насущные задачи потребителя, а значит, смогут уменьшить расходы, например, на нецелевые обзвоны.