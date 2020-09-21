В Перми уточняются требования к установке памятников
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Депутаты Пермской городской Думы поддержали проект решения по актуализации Порядка присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства на территории города Перми.
Изменения касаются дополнения требований к памятникам, в частности, соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности и терроризму. Кроме того, в официальных документах обязательно должна быть представлена информация об участии лица, чье имя предполагается увековечить, в противозаконной деятельности. Это не только экстремисты и террористы, но и нацистские преступники, участники войны против Российской Федерации и Советского Союза, а также деятели искусства, прославлявшие Адольфа Гитлера.
«Нередки случаи, когда нацистских преступников или предателей Родины пытаются выставить как героев-борцов за свободу, «обелить». Даже есть такой термин «коллаборационизм». Важно в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне расставить правильно все акценты. Наше решение позволит избежать трудностей в будущем», – считает депутат Владимир Молоковских.
Помимо этого проектом предусмотрено подтверждение финансовых источников для выполнения работ и расширение полномочий Общественного совета по топонимике при главе города Перми.
Изменения касаются дополнения требований к памятникам, в частности, соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности и терроризму. Кроме того, в официальных документах обязательно должна быть представлена информация об участии лица, чье имя предполагается увековечить, в противозаконной деятельности. Это не только экстремисты и террористы, но и нацистские преступники, участники войны против Российской Федерации и Советского Союза, а также деятели искусства, прославлявшие Адольфа Гитлера.
«Нередки случаи, когда нацистских преступников или предателей Родины пытаются выставить как героев-борцов за свободу, «обелить». Даже есть такой термин «коллаборационизм». Важно в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне расставить правильно все акценты. Наше решение позволит избежать трудностей в будущем», – считает депутат Владимир Молоковских.
Помимо этого проектом предусмотрено подтверждение финансовых источников для выполнения работ и расширение полномочий Общественного совета по топонимике при главе города Перми.
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