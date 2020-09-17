Пермская гордума приняла решение по микрорайону Красные казармы

© Вечерние ведомости

Одной из ключевых тем пленарного заседания Пермской городской Думы стало развитие нового микрорайона – Красные Казармы. Депутаты поддержали проект по внесению изменений в Генеральный план города. Необходимо повысить транспортную доступность жилого района и обустроить дорожную инфраструктуру, в частности, улицы Карла Модераха, Александра Турчевича, Николая Воронцова, Василия Татищева и Лесной. Средства на строительство дорог в Красных казармах поступят в рамках федеральной программы Министерства строительства РФ «Стимул», заявка по данной территории была сформулирована краевыми властями.В настоящее время за содержание и строительство автомобильных дорог отвечает застройщик. Финансовые затраты потребуются только после передачи прав собственности муниципалитету. Члены комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории рекомендовали включить в проект информацию о возможных затратах на содержание дорог и на запуск нового транспортного маршрута в микрорайоне. Специалисты администрации предоставят информацию в течение месяца.Проект повышения высотности 4 квартала жилого комплекса депутаты направили на доработку. Глава города Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что сначала необходимо урегулировать взаимоотношения с застройщиком. До этого момента предпринимать какие-либо шаги не имеет смысла.«Развитие дорожных сетей единодушно поддержали все депутаты. Депутатский корпус в ходе обсуждения на профильном комитете предложил администрации активнее участвовать в федеральных программах по развитию дорожной инфраструктуры. По поводу второго вопроса по микрорайону: необходимо компромиссное решение между застройщиком и властями города по школе. Тогда мы вернемся к этому вопросу», – прокомментировал депутат Пермской городской Думы Алексей Дёмкин.Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин: «В микрорайоне Красные казармы запланирована серьезная транспортная инфраструктура. Жителям комплекса она просто необходима. Средства закладываются и из федеральной программы. Застройщик также включен в работу. Единственное, что остается решить: за какие средства эти 5 дорог будут содержаться. Дали рекомендацию администрации этот вопрос проработать и представить депутатам. Тем не менее, двигаться в этом направлении надо и мы уже приступили к активной работе, поддержав проект. Актуальный вопрос, который касается многих жителей микрорайона, – образовательные учреждения. На сегодня он не урегулирован и поэтому снят с повестки. Тем не менее, решать его надо».Напомним, что в апреле 2018 года краевые и городские власти, а также ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» подписали соглашение о безвозмездном проектировании, строительстве и передаче в муниципальную собственность города Перми школы и двух детских садов в микрорайоне Красные казармы. Строительство близко к завершению, но застройщик принял решение расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. При этом администрация и депутаты оказывали застройщику содействие, в частности, с подготовкой изменений ПЗЗ и Генерального плана для повышения высотности и этажности.