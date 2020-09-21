У жителей 15 территорий Прикамья выявлен коронавирус
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 72 случая заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (42). В Чайковском и Пермском районе обнаружено по 6 заболевших. Еще 5 инфицированных за сутки выявлено в Березниках. По два случая - в Краснокамске и Чернушке. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 9 территориях края: Березовском и Кудымкарском округах, Добрянке, Кишерти, Куединском и Кунгурском районах, Лысьве, Орде и в Чусовом.
Всего в Пермском крае выявлено 9225 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (42). В Чайковском и Пермском районе обнаружено по 6 заболевших. Еще 5 инфицированных за сутки выявлено в Березниках. По два случая - в Краснокамске и Чернушке. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 9 территориях края: Березовском и Кудымкарском округах, Добрянке, Кишерти, Куединском и Кунгурском районах, Лысьве, Орде и в Чусовом.
Всего в Пермском крае выявлено 9225 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
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