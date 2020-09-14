В Прикамье выявлено 72 случая коронавируса

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На 22 сентября за сутки в Пермском крае, по официальным данным, зафиксировано 72 случая COVID-19, общее количество достигло 9225.Выписаны из больниц 45 человек, всего выздоровел 6371 прикамец. Умерли семь инфицированных: двое от коронавируса, пятеро от сопутствующих заболеваний.В России за сутки подтверждено 6215 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 115 810.