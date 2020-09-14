В Прикамье выявлено 72 случая коронавируса
Пермский край: новости дня
На 22 сентября за сутки в Пермском крае, по официальным данным, зафиксировано 72 случая COVID-19, общее количество достигло 9225.
Выписаны из больниц 45 человек, всего выздоровел 6371 прикамец. Умерли семь инфицированных: двое от коронавируса, пятеро от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки подтверждено 6215 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 115 810.
Выписаны из больниц 45 человек, всего выздоровел 6371 прикамец. Умерли семь инфицированных: двое от коронавируса, пятеро от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки подтверждено 6215 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 115 810.
На Среднем Урале коронавирусом заболело еще 129 человек
14 сентября 2020
14 сентября 2020
Еще 124 свердловчанина заболели коронавирусом
15 сентября 2020
15 сентября 2020
123 новых случая COVID-19 выявлено на Среднем Урале
21 сентября 2020
21 сентября 2020