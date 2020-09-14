Завершены пусконаладочные работы на самой мощной сортировочной линии ТКО в Пермском крае

© Вечерние ведомости

На полигоне ТКО в д. Ключики Пермского района завершены пусконаладочные работы на новой и самой крупной на сегодня мусоросортировочной линии в Пермском крае. Мощность объекта позволяет перерабатывать порядка 40 тыс. тонн отходов в год. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2020 года после получения необходимой лицензии на обработку ТКО.На сортировочной линии для вторичной переработки будут отбирать стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Отдельно сортируются органические отходы. Все остатки, так называемые «хвосты», прессуют и отправляют для захоронения на полигон. Планируется, что сортировочный комплекс будет работать в две смены и обеспечит новыми рабочими местами минимум 30 человек. Полигон ТКО в Ключиках принимает отходы Пермского муниципального района и Чайковского городского округа. В перспективе ввод в эксплуатацию сортировочной станции позволит организовать раздельный сбор отходов по аналогии с «пилотным» проектом раздельного сбора в Дзержинском районе Перми.«Это уже четвертый сортировочный комплекс, построенный в Пермском крае. На сегодня это самый мощный объект из существующих, – сообщил Андрей Кокорев, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края. – Мы намерены наращивать общее количество перерабатываемых отходов».По словам главного эколога ПКГУП «Теплоэнерго» Юлии Скопец, доля отходов, пригодных для вторичной переработки, составляет около 30% в общей массе мусора. «Сортировать отходы крайне важно, поскольку при захоронении на полигоне некоторые виды отходов разлагаются сотни лет. Это оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Сортировка позволяет дать «полезным» отходам «вторую жизнь», – сообщила Юлия Скопец.Сейчас на территории Пермского края работают три линии сортировки отходов: на действующих полигонах в Березниках и Краснокамске, а также в поселке Лобаново Пермского района. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по строительству сортировочного комплекса на полигоне Софроны в Перми.Напомним, согласно перспективному проекту развития отрасли на ближайшие десять лет – с 2020 по 2030 год в регионе предлагается ввести в промышленную эксплуатацию мощности, способные перерабатывать и сортировать свыше 530 тыс. тонн отходов ежегодно, что составляет свыше 93% всех коммунальных отходов, образующихся в Пермском крае. Сейчас сортируется и обрабатывается только 38 тыс. тонн мусора. Работа ведется в рамках национального проекта «Экология», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.Сейчас в «пилотном» проекте по раздельному сбору отходов участвуют около 17 тыс. жителей Дзержинского района Перми. ПКГУП «Теплоэнерго» установило для жителей этих домов дополнительный специализированный контейнер для сбора сортированных отходов. По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина участники проекта получают скидку 5% на вывоз мусора.